Хабек упрекнул разведку Германии в неправильной оценке опасности вторжения РФ в Украину
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек упрекнул Федеральную службу разведки страны в неправильной оценке риска нападения России на Украину. Об этом сообщает Welt.
Как отмечается, Хабек раздражен тем, что Федеральная разведывательная служба ошиблась в своих оценках, в отличие от других спецслужб.
Вице-канцлер посетовал, что во время учений российских войск на границе с Украиной спецслужбы Великобритании и США сделали очень резкие предупреждения о войне, а немецкие уверяли, что это просто учения, которые не приведут к ухудшению ситуации.
Как отмечается, эти замечания Хабек сделал во время интервью журналисту Стефану Лэмби, который пишет книгу "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны".
- 18 августа 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Мюнхене, резко ответил сторонникам ультраправой партии Альтернатива для Германии, выступающим против военной помощи Украине, назвав их "падшими ангелами из ада".
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