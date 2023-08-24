Хабек упрекнул разведку Германии в неправильной оценке опасности вторжения РФ в Украину

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек упрекнул Федеральную службу разведки страны в неправильной оценке риска нападения России на Украину. Об этом сообщает Welt.

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Как отмечается, Хабек раздражен тем, что Федеральная разведывательная служба ошиблась в своих оценках, в отличие от других спецслужб.

Вице-канцлер посетовал, что во время учений российских войск на границе с Украиной спецслужбы Великобритании и США сделали очень резкие предупреждения о войне, а немецкие уверяли, что это просто учения, которые не приведут к ухудшению ситуации.

Как отмечается, эти замечания Хабек сделал во время интервью журналисту Стефану Лэмби, который пишет книгу "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны".

18 августа 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Мюнхене, резко ответил сторонникам ультраправой партии Альтернатива для Германии, выступающим против военной помощи Украине, назвав их "падшими ангелами из ада".

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