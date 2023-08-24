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Хабек упрекнул разведку Германии в неправильной оценке опасности вторжения РФ в Украину

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 14:31
Хабек упрекнул разведку Германии в неправильной оценке опасности вторжения РФ в Украину - Фото
Роберт Хабек (Фото: EPA)

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек упрекнул Федеральную службу разведки страны в неправильной оценке риска нападения России на Украину. Об этом сообщает Welt.

Как отмечается, Хабек раздражен тем, что Федеральная разведывательная служба ошиблась в своих оценках, в отличие от других спецслужб.

Вице-канцлер посетовал, что во время учений российских войск на границе с Украиной спецслужбы Великобритании и США сделали очень резкие предупреждения о войне, а немецкие уверяли, что это просто учения, которые не приведут к ухудшению ситуации. 

Как отмечается, эти замечания Хабек сделал во время интервью журналисту Стефану Лэмби, который пишет книгу "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны".

  • 18 августа 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Мюнхене, резко ответил сторонникам ультраправой партии Альтернатива для Германии, выступающим против военной помощи Украине, назвав их "падшими ангелами из ада".

Читайте также: "Мне очень стыдно". Вице-канцлер извинился, что Германия долго не давала оружие Украине

Наталья Медведева
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