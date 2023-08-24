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Германия впервые передала Украине ракеты к Patriot. Сколько – не озвучивает

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 17:15
Германия впервые передала Украине ракеты к Patriot. Сколько – не озвучивает - Фото
Пусковые установки ПРО Patriot (Фото - Facebook Генштаб ВСУ)

Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Ранее Берлин сообщал только о передаче самих пусковых установок, но не вооружения к ним. Обновленная информация об уже оказанной военной помощи появилась на сайте немецкого правительства 24 августа.

В списке переданной Украине военной помощи появилась строчка "ракеты Patriot", но количество не указано.

Также Германия передала еще 10 систем обнаружения дронов (до этого было предоставлено 93), 40 разведдронов RQ-35 HEIDRUN (ранее Украина получила 20), 16 грузовиков Zetros (до этого – 140), 510 000 патронов к огнестрельному оружию (до этого – 2 млн).

16 июня министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Берлин передаст Украине 64 управляемых ракеты к системам Patriot. 

Читайте также: Хабек упрекнул разведку Германии в неправильной оценке опасности вторжения РФ в Украину

Оксана Житнюк
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