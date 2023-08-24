Германия впервые передала Украине ракеты к Patriot. Сколько – не озвучивает

Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot. Ранее Берлин сообщал только о передаче самих пусковых установок, но не вооружения к ним. Обновленная информация об уже оказанной военной помощи появилась на сайте немецкого правительства 24 августа.

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В списке переданной Украине военной помощи появилась строчка "ракеты Patriot", но количество не указано.

Также Германия передала еще 10 систем обнаружения дронов (до этого было предоставлено 93), 40 разведдронов RQ-35 HEIDRUN (ранее Украина получила 20), 16 грузовиков Zetros (до этого – 140), 510 000 патронов к огнестрельному оружию (до этого – 2 млн).

16 июня министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Берлин передаст Украине 64 управляемых ракеты к системам Patriot.

17 августа сообщалось, что Украина получила от Германии ПВО ближнего радиуса действия и радары GO12.

Глава МИД Германии Бербок сообщила, что Берлин и союзники сейчас обсуждают запрос Украины на технику для разминирования.

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