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Бербок: Огромная полоса российских мин мешает ВСУ, обсуждаем запрос на оборудование

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 15:43
Бербок: Огромная полоса российских мин мешает ВСУ, обсуждаем запрос на оборудование - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Огромная полоса мин, установленных российскими военными на юго-востоке Украины, мешает Силам обороны, и Киев дал понять, что ему нужно оборудование, чтобы помочь военным переправиться. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

Бербок подчеркнула, что союзники сейчас обсуждают данный запрос.

"В настоящее время мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить эту просьбу не только как немцы, но и совместно с другими партнерами", – сказала она на пресс-конференции в Берлине вместе со своим эстонским коллегой.

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Оксана Житнюк
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