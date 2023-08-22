Бербок: Огромная полоса российских мин мешает ВСУ, обсуждаем запрос на оборудование
22.08.2023, 15:43
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)
Огромная полоса мин, установленных российскими военными на юго-востоке Украины, мешает Силам обороны, и Киев дал понять, что ему нужно оборудование, чтобы помочь военным переправиться. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Бербок подчеркнула, что союзники сейчас обсуждают данный запрос.
"В настоящее время мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить эту просьбу не только как немцы, но и совместно с другими партнерами", – сказала она на пресс-конференции в Берлине вместе со своим эстонским коллегой.
- 18 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов.
- Спикер ВСУ Шершень заявил, что минирование – большая проблема и оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо.
Читайте также: Оккупанты при отступлении минируют собственные окопы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии