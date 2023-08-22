Бербок: Огромная полоса российских мин мешает ВСУ, обсуждаем запрос на оборудование

Огромная полоса мин, установленных российскими военными на юго-востоке Украины, мешает Силам обороны, и Киев дал понять, что ему нужно оборудование, чтобы помочь военным переправиться. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бербок подчеркнула, что союзники сейчас обсуждают данный запрос.

"В настоящее время мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить эту просьбу не только как немцы, но и совместно с другими партнерами", – сказала она на пресс-конференции в Берлине вместе со своим эстонским коллегой.

18 июля замминистра обороны Анна Маляр заявила, что разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов.

Спикер ВСУ Шершень заявил, что минирование – большая проблема и оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо.

Читайте также: Оккупанты при отступлении минируют собственные окопы

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.