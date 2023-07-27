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Оккупанты при отступлении минируют собственные окопы

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 15:47
Оккупанты при отступлении минируют собственные окопы - Фото
Российские противотанковые мины (Фото - EPA)

Российские войска при отступлении минируют собственные оборонительные сооружения. Об этом рассказал BCC командир одного из танков 47-й  ОМБр "Магура" с позывным "Док".

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По словам военного, оккупанты закладывают в собственные окопы мощные мины с системой дистанционного подрыва и активируют их после того, как ВСУ занимает оставленные ими траншеи.    

"Когда наши солдаты занимают окопы, россияне нажимают кнопку, заряд взрывается и убивает наших ребят", – сказал "Док".

Такая тактика, говорит он, является "новым оружием" и  применяется россиянами в течение последних двух недель.

По наблюдениям военного, во время этого наступления впервые за всю войну украинские военнослужащие получают больше ранений от мин, чем от артиллерии. Расчистка минных полей спецтехникой тоже не слишком эффективна, поскольку россияне ставят одну мину на другую, чтобы вывести из строя машины для разминирования.      

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Сергей Бережной
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