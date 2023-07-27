Окупанти під час відступу мінують власні окопи

Російські війська під час відступу мінують власні оборонні споруди. Про це розповів BCC командир одного з танків 47-го ОМБр "Магура" з позивним "Док".

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За словами військового, окупанти закладають у власні окопи потужні міни із системою дистанційного підриву та активують їх після того, як ЗСУ займає залишені ними траншеї.

"Коли наші солдати займають окопи, росіяни натискають кнопку, заряд вибухає та вбиває наших хлопців", – сказав "Док".

Така тактика, каже він, є "новою зброєю" та застосовується росіянами протягом останніх двох тижнів.

За спостереженнями військового, під час цього наступу вперше за всю війну українські військовослужбовці зазнають більше поранень від мін, ніж від артилерії. Розчищення мінних полів спецтехнікою теж не надто ефективне, оскільки росіяни ставлять одну міну на іншу, щоб вивести з ладу машини для розмінування.

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