Минобороны о скорости наступления на юге: Разминировать быстрее невозможно. Россиян больше
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, комментируя скорость наступления Вооруженных Сил Украины.
По ее словам, россияне понимали, что наступление Сил обороны рано или поздно начнется, а поэтому готовились и укреплялись.
Она отметила, что враг имеет превосходство в количестве вооружений и людей.
"РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", — сказала Маляр.
Чиновница подчеркнула, что сейчас украинские воины уменьшают оборонный потенциал захватчиков.
"У Украины не будет больше людей, чем у РФ, разминировать быстрее невозможно, есть технические особенности и правила", — резюмировала замминистра.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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