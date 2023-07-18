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Минобороны о скорости наступления на юге: Разминировать быстрее невозможно. Россиян больше

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 11:36
Минобороны о скорости наступления на юге: Разминировать быстрее невозможно. Россиян больше - Фото
Анна Маляр (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разминировать территории на юге быстрее невозможно из-за технических моментов. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, комментируя скорость наступления Вооруженных Сил Украины.

По ее словам, россияне понимали, что наступление Сил обороны рано или поздно начнется, а поэтому готовились и укреплялись. 

Она отметила, что враг имеет превосходство в количестве вооружений и людей. 

"РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", — сказала Маляр.

Чиновница подчеркнула, что сейчас украинские воины уменьшают оборонный потенциал захватчиков. 

"У Украины не будет больше людей, чем у РФ, разминировать быстрее невозможно, есть технические особенности и правила", — резюмировала замминистра.

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Дмитрий Гриниченко
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