Міноборони про швидкість наступу ЗСУ на півдні: Розмінувати швидше неможливо. Росіян більше
Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону, коментуючи швидкість наступу Збройних Сил України.
За її словами, росіяни розуміли, що наступ Сил оборони рано чи пізно розпочнеться, а тому готувалися та укріплювалися.
Вона зазначила, що ворог має перевагу у кількості озброєнь та людей.
"РФ готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір противника, це сповільнює", — сказала Маляр.
Чиновниця наголосила, що зараз українські воїни зменшують оборонний потенціал загарбників.
"Україна не матиме більше людей, ніж РФ, розмінувати швидше неможливо, є технічні особливості та правила", — резюмувала заступник міністра.
- 17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
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