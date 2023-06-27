ВСУ: Минирование – большая проблема, оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо

Российские оккупанты интенсивно минируют территории на пути продвижения Сил обороны, они действуют не по классическим схемам, это серьезная проблема. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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"Минирование территории – это большая проблема, и это отражается на темпах нашего продвижения. Российский враг отошел от классики, от книг. По клеточкам, как на шахматной доске, уже не минируют, а просто хаотично сыплют мины", – сказал Шершень.

Спикер ВСУ объяснил, что по военной науке расстояние между минами должно быть 5- 10 метров, но россияне действуют иначе.

"Если по военной науке между минами должно быть 5-10 метров расстояние, то россияне ставят мины каждые два метра, группами мин, комбинируют. У них нет классики. Раньше можно было, зная минирование по принципу шахматной доски со смещением на два-три метра, искать первый, второй ряд. И найдя одну-две мины, себе представить и составить схему для дальнейшего разминирования. Теперь все это не работает", – сказал Шершень.

Он отметил, что для преодоления минных заграждений, которые, как правило, три-четыре линии на одном участке, нужно, чтобы работала специальная инженерная техника.

По словам Шершня, международные партнеры предоставили Украине инженерные танки Wisent и Dachs.

"Они очень хорошо себя показали, потому что обеспечивают максимальную живучесть экипажей при подрыве и при пробивании коридоров, чтобы обеспечить продвижение наших войск", – сказал спикер ВСУ.

24 марта 2023 года Германия передала ВСУ три инженерные бронированные машины Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук").

15 июня Германия передала Украине еще две бронированные машины для разминирования Wisent 1 ("Зубр").

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