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ВСУ: Минирование – большая проблема, оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 16:19
ВСУ: Минирование – большая проблема, оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо - Фото
Валерий Шершень (Скриншот видео)

Российские оккупанты интенсивно минируют территории на пути продвижения Сил обороны, они действуют не по классическим схемам, это серьезная проблема. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

"Минирование территории – это большая проблема, и это отражается на темпах нашего продвижения. Российский враг отошел от классики, от книг. По клеточкам, как на шахматной доске, уже не минируют, а просто хаотично сыплют мины", – сказал Шершень.

Спикер ВСУ объяснил, что по военной науке расстояние между минами должно быть 5- 10 метров, но россияне действуют иначе.

"Если по военной науке между минами должно быть 5-10 метров расстояние, то россияне ставят мины каждые два метра, группами мин, комбинируют. У них нет классики. Раньше можно было, зная минирование по принципу шахматной доски со смещением на два-три метра, искать первый, второй ряд. И найдя одну-две мины, себе представить и составить схему для дальнейшего разминирования. Теперь все это не работает", – сказал Шершень.

Он отметил, что для преодоления минных заграждений, которые, как правило, три-четыре линии на одном участке, нужно, чтобы работала специальная инженерная техника.

По словам Шершня, международные партнеры предоставили Украине инженерные танки Wisent и Dachs.

"Они очень хорошо себя показали, потому что обеспечивают максимальную живучесть экипажей при подрыве и при пробивании коридоров, чтобы обеспечить продвижение наших войск", – сказал спикер ВСУ.

Читайте также: Мины со всех сторон, инженеры пробили коридор: ВСУ сообщили детали освобождения Ровнополя

Наталья Медведева
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