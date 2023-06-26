Мины со всех сторон, инженеры пробили коридор: ВСУ сообщили детали освобождения Ровнополя

Освобожденный от российских оккупантов населенный пункт Ровнополь оказался почти полностью разрушен, поэтому там не было ни одного гражданского, а из-за большого количества мин украинские инженеры пробивали коридор, чтобы Силы обороны могли деоккупировать село. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Он отметил, что новость об освобождении от оккупантов Ровнополя была задержана "из определенных тактических соображений" и появилась в медиа лишь тогда, когда Силы обороны сочли нужным.

"В результате слаженных действий и четкого выполнения плана военные части и ударные подразделения Сил обороны Таврического направления взяли под контроль населенный пункт Ровнополь. Это деоккупированное село на границе Донецкой и Запорожской областей", – отметил Шершень, подчеркнув, что именно на этом направлении продолжаются контрнаступательные действия украинских сил.

По его словам, в населенном пункте не было ни одного гражданского, поскольку село почти полностью разрушено.

"Еще большая проблема в том, что со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор, и, собственно, таким образом произошла деоккупация", – сказал спикер ВСУ.

Он добавил, что сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия и у минеров "тоже очень много работы".

26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге.

Военные 31 отдельной механизированной бригады опубликовали первые кадры после освобождения населенного пункта.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.