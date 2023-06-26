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Мины со всех сторон, инженеры пробили коридор: ВСУ сообщили детали освобождения Ровнополя

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 18:45
Мины со всех сторон, инженеры пробили коридор: ВСУ сообщили детали освобождения Ровнополя - Фото
Фото - Генштаб ВСУ

Освобожденный от российских оккупантов населенный пункт Ровнополь оказался почти полностью разрушен, поэтому там не было ни одного гражданского, а из-за большого количества мин украинские инженеры пробивали коридор, чтобы Силы обороны могли деоккупировать село. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Он отметил, что новость об освобождении от оккупантов Ровнополя была задержана "из определенных тактических соображений" и появилась в медиа лишь тогда, когда Силы обороны сочли нужным.

"В результате слаженных действий и четкого выполнения плана военные части и ударные подразделения Сил обороны Таврического направления взяли под контроль населенный пункт Ровнополь. Это деоккупированное село на границе Донецкой и Запорожской областей", – отметил Шершень, подчеркнув, что именно на этом направлении продолжаются контрнаступательные действия украинских сил.

По его словам, в населенном пункте не было ни одного гражданского, поскольку село почти полностью разрушено.

"Еще большая проблема в том, что со всех сторон этот населенный пункт был окружен минными полями очень сложного характера. Инженерные войска пробили коридор, и, собственно, таким образом произошла деоккупация", – сказал спикер ВСУ.

Он добавил, что сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия и у минеров "тоже очень много работы".

  • 26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны освободили Ровнополь Великоновоселовского района во время наступления на юге.
  • Военные 31 отдельной механизированной бригады опубликовали первые кадры после освобождения населенного пункта.
Оксана Житнюк
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войнаконтрнаступлениеВалерий ШершеньРовнополь
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