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Міни з усіх боків, інженери пробили коридор: у ЗСУ розповіли деталі звільнення Рівнополя

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 18:45
Міни з усіх боків, інженери пробили коридор: у ЗСУ розповіли деталі звільнення Рівнополя - Фото
Фото - Генштаб ЗСУ

Звільнений від російських окупантів населений пункт Рівнопіль виявився майже повністю зруйнованим, тому там не було жодного цивільного, а через велику кількість мін українські інженери пробивали коридор, щоб Сили оборони могли деокупувати село. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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Він наголосив, що новина про звільнення від окупантів Рівнополя була затримана "з певних тактичних міркувань" і з’явилась в медіа лише тоді, коли Сили оборони вважали за потрібне.

"В результаті злагоджених дій та чіткого виконання плану військові частини та ударні підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку взяли під контроль населений пункт Рівнопіль. Це деокуповане село на межі Донецької та Запорізької областей", – зазначив Шершень, наголосивши, що саме на цьому напрямку тривають контрнаступальні дії українських сил.

За його словами, у населеному пункті не було жодного цивільного, оскільки село майже вщент зруйноване.

"Ще велика проблема в тому, що з усіх боків цей населений пункт був оточений мінними полями дуже складного характеру. Інженерні війська пробили коридор, і, власне, в такий спосіб відбулася деокупація", – сказав речник ЗСУ.

Він додав, що наразі тривають стабілізаційні заходи і у мінерів "теж дуже багато роботи".

  • 26 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони звільнили Рівнопіль Великоновосілківського району під час наступу на півдні.
  • Військові 31 окремої механізованої бригади опублікували перші кадри після звільнення населеного пункту.
Оксана Житнюк
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війнаконтрнаступВалерій ШершеньРівнопіль
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