ЗСУ: Мінування – велика проблема, окупанти ставлять міни не за класикою, непередбачувано

Російські окупанти інтенсивно мінують території на шляху просування Сил оборони, вони діють не за класичними схемами, це серйозна проблема. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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"Мінування території – це велика проблема, і це відображається на темпах нашого просування. Російський ворог відійшов від класики, від книжок. За клітинками як на шахівниці вже не мінують, а просто хаотично сиплять міни", – сказав Шершень.

Спікер ЗСУ пояснив, що за військовою наукою відстань між мінами має бути 5-10 метрів, але росіяни діють інакше.

"Якщо за військовою наукою між мінами має бути 5-10 метрів відстань, то росіяни ставлять міни кожні два метри, групами мін, комбінують. У них немає класики. Раніше можна було, знаючи мінування за принципом шахівниці зі зміщенням на два-три метри, шукати перший, другий ряд. І знайшовши одну-другу міну, для себе уявити і скласти схему для подальшого розмінування. Тепер все це не працює", – сказав Шершень.

Він зазначив, що для подолання мінних загороджень, яких є, як правило, три-чотири лінії на одній ділянці, потрібно, щоб працювала спеціальна інженерна техніка.

За словами Шершня, міжнародні партнери надали Україні інженерні танки Wisent та Dachs.

"Вони дуже добре себе показали, бо забезпечують максимальну живучість екіпажів при підриві і при пробитті коридорів, щоб забезпечити просування наших військ", – сказав речник ЗСУ.

24 березня 2023 року Німеччина передала ЗСУ три інженерні броньовані машини Pionierpanzer 2 Dachs ("Барсук").

15 червня Німеччина передала Україні ще дві броньовані машини для розмінування Wisent 1 (Зубр).

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