Бербок: Величезна смуга російських мін заважає ЗСУ, обговорюємо запит на обладнання

Величезна смуга мін, встановлених російськими військовими на південно-східній території України, заважає Силам оборони, і Київ дав зрозуміти, що йому потрібне обладнання, щоб допомогти військовим переправитися. Про це заявила у вівторок пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Reuters.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Бербок наголосила, що союзники зараз обговорюють цей запит.

"Наразі ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити це прохання не лише як німці, а й спільно з іншими партнерами", – сказала вона на пресконференції у Берліні разом зі своїм естонським колегою.

18 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти.

Спікер ЗСУ Шершень заявив, що мінування – велика проблема і окупанти ставлять міни не за класикою, непередбачувано.

Читайте також: Окупанти під час відступу мінують власні окопи

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.