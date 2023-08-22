Бербок: Величезна смуга російських мін заважає ЗСУ, обговорюємо запит на обладнання
22.08.2023, 15:43
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)
Величезна смуга мін, встановлених російськими військовими на південно-східній території України, заважає Силам оборони, і Київ дав зрозуміти, що йому потрібне обладнання, щоб допомогти військовим переправитися. Про це заявила у вівторок пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Reuters.
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Бербок наголосила, що союзники зараз обговорюють цей запит.
"Наразі ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити це прохання не лише як німці, а й спільно з іншими партнерами", – сказала вона на пресконференції у Берліні разом зі своїм естонським колегою.
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