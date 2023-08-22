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Бербок: Величезна смуга російських мін заважає ЗСУ, обговорюємо запит на обладнання

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22.08.2023, 15:43
Бербок: Величезна смуга російських мін заважає ЗСУ, обговорюємо запит на обладнання - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Величезна смуга мін, встановлених російськими військовими на південно-східній території України, заважає Силам оборони, і Київ дав зрозуміти, що йому потрібне обладнання, щоб допомогти військовим переправитися. Про це заявила у вівторок пані міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Reuters.

Бербок наголосила, що союзники зараз обговорюють цей запит.

"Наразі ми обговорюємо, як ми можемо задовольнити це прохання не лише як німці, а й спільно з іншими партнерами", – сказала вона на пресконференції у Берліні разом зі своїм естонським колегою.

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Оксана Житнюк
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