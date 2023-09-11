Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новой помощи от Германии, которая будет включать в себя усиление противовоздушной обороны, техники и артиллерии для украинских сил. Об этом он сказал в вечернем видеообращении после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая сегодня находилась с визитом в Киеве.

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"Есть сегодня хорошая новость: готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок", – сказал президент.

Он заявил, что также Украина движется в этом направлении и с другими партнерами, в частности, в вопросе ПВО.

"Дополнительные системы в Украине будут", – заверил Зеленский.

В августе Германия впервые передала Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot, но не озвучила количество.

Сегодня сообщалось, что правительство Германии поручило концерну Rheinmetall поставить в Украину еще 40 БМП Marder. Таким образом, общее количество полученных Силами обороны Marder должно составить 80 единиц.

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