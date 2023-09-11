Rheinmetall поставит Украине еще 40 бронетранспортеров Marder

Федеральное правительство Германии поручило концерну Rheinmetall поставить в Украину еще 40 БМП Marder. Таким образом, общее количество полученных Силами обороны Marder должно составить 80 единиц, говорится на сайте оборонного предприятия.

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Заказ стоимостью в несколько десятков миллионов евро поступил в августе 2023 года.

Поставки 40 бронетранспортеров начнутся в текущем году, уточняется на сайте предприятия.

21 марта 2023 года компания уже выпустила первые 20 бронетранспортеров для Украины по заказу федерального правительства.

Также в июне концерн поставил Украине 20 дополнительных БМП Marder.

СПРАВКА. Marder – немецкая боевая машина пехоты (БМП). Разработана в 1966-1969 годах немецкой фирмой Rheinmetall AG по заказу ВС ФРГ. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни. Еще один 7,62-мм пулемет MG3A1 расположен на крыше десантного отделения и имеет дистанционное управление.

Директор Rheinmetall заявлял, что концерн не будет ждать окончания войны, чтобы открыть обещанный оружейный завод в Украине. Он собирается сделать это в течение следующих 12 недель, то есть не позднее середины осени 2023 года.

Rheinmetall должен передать ВСУ еще две системы противовоздушной обороны Skynex, сообщили в компании.

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