Rheinmetall постачить Україні ще 40 бронетранспортерів Marder

Федеральний уряд Німеччини доручив концерну Rheinmetall поставити в Україну ще 40 БМП Marder. Таким чином загальна кількість отриманих Силами оборони Marder має скласти 80 одиниць, йдеться на сайті оборонного підприємства.

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Зазначається, що замовлення вартістю у декілька десятків мільйонів євро надійшло у серпні 2023 року.

Постачання 40 бронетранспортерів почнуться цього року, уточнюється на сайті підприємства.

21 березня 2023 року компанія вже випустила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду.

Також у червні концерн поставив Україні 20 додаткових БМП Marder.

ДОВІДКА. Marder – німецька бойова машина піхоти (БМП). Розроблена у 1966—1969 роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення ЗС ФРН. БМП озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної башти. Ще один 7,62-мм кулемет MG3A1 розташований на даху десантного відділення та має дистанційне керування.

Директор Rheinmetall заявляв, що концерн не чекатиме закінчення війни, щоб відкрити обіцяний збройовий завод в Україні. Він збирається зробити це протягом наступних 12 тижнів, тобто не пізніше середини осені 2023 року.

Rheinmetall має передати ЗСУ ще дві системи протиповітряної оборони Skynex, повідомили у компанії.

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