Влітку Rheinmetall поставить Україні ще 20 БМП Marder – Welt

Влітку 2023 року компанія Rheinmetall планує поставити Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє Welt з посиланням на підтверджений компанією графік постачання.

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"Федеральний уряд платить за це суму, яка обчислюється молодшим двозначним числом у мільйонах євро", – йдеться у повідомленні.

Влітку Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder.

Як зазначається, загалом Україна має отримати 60 БМП Marder – 40 від Rheinmetall та 20 із запасів бундесверу.

Крім того, Rheinmetall планує підготувати до постачання ще 60 БМП, роботи вже ведуться на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) та Касселі (Гессен).

За даними компанії, до 10 із цих 60 можуть бути завершені за місяць.

13 травня 2023 року повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 12 установок IRIS-T, 30 танків Leopard 1, 20 БМП Marder та 18 гаубиць.

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