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Влітку Rheinmetall поставить Україні ще 20 БМП Marder – Welt

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 13:57
Влітку Rheinmetall поставить Україні ще 20 БМП Marder – Welt - Фото
Marder (фото - ЕРА)

Влітку 2023 року компанія Rheinmetall планує поставити Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє Welt з посиланням на підтверджений компанією графік постачання.

"Федеральний уряд платить за це суму, яка обчислюється молодшим двозначним числом у мільйонах євро", – йдеться у повідомленні.

Влітку Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder.

Як зазначається, загалом Україна має отримати 60 БМП Marder – 40 від Rheinmetall та 20 із запасів бундесверу.

Крім того, Rheinmetall планує підготувати до постачання ще 60 БМП, роботи вже ведуться на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) та Касселі (Гессен).

За даними компанії, до 10 із цих 60 можуть бути завершені за місяць.

  • 13 травня 2023 року повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 12 установок IRIS-T, 30 танків Leopard 1, 20 БМП Marder та 18 гаубиць.

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Наталія Медведєва
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