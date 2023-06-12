Наступ ЗСУ. Мельник: Кожен Leopard 2 на вагу золота. Потрібно більше техніки та ракети Taurus

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Збройні Сили України потребують більшої кількості танків та бронемашин. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Berliner Tagesspiegel, цитує його Berliner Zeitung.

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За його словами, ЗСУ гостро потребують західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки.

"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", — сказав Мельник.

Він зазначив, що Німеччина здатна постачити Україні ще щонайменше 18 танків Leopard 2, а також 60 БМП Marder.

Дипломат також закликав Берлін передати ЗСУ крилаті ракети Taurus та західну авіацію.

"Україна чекає на стратегічне рішення Німеччини брати активну участь у винищувальній коаліції, негайно забезпечити навчання українських пілотів на винищувачах Eurofighter і надати частину з понад 130 літаків", — резюмував заступник міністра.

Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії, відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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