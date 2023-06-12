Наступ ЗСУ. Мельник: Кожен Leopard 2 на вагу золота. Потрібно більше техніки та ракети Taurus
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Збройні Сили України потребують більшої кількості танків та бронемашин. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Berliner Tagesspiegel, цитує його Berliner Zeitung.
За його словами, ЗСУ гостро потребують західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки.
"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", — сказав Мельник.
Він зазначив, що Німеччина здатна постачити Україні ще щонайменше 18 танків Leopard 2, а також 60 БМП Marder.
Дипломат також закликав Берлін передати ЗСУ крилаті ракети Taurus та західну авіацію.
"Україна чекає на стратегічне рішення Німеччини брати активну участь у винищувальній коаліції, негайно забезпечити навчання українських пілотів на винищувачах Eurofighter і надати частину з понад 130 літаків", — резюмував заступник міністра.
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