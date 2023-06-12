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Наступ ЗСУ. Мельник: Кожен Leopard 2 на вагу золота. Потрібно більше техніки та ракети Taurus

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12.06.2023, 09:31
Наступ ЗСУ. Мельник: Кожен Leopard 2 на вагу золота. Потрібно більше техніки та ракети Taurus - Фото
Андрій Мельник (Фото: EPA)

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Збройні Сили України потребують більшої кількості танків та бронемашин. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Berliner Tagesspiegel, цитує його Berliner Zeitung.

За його словами, ЗСУ гостро потребують західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки.

"Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу", — сказав Мельник.

Він зазначив, що Німеччина здатна постачити Україні ще щонайменше 18 танків Leopard 2, а також 60 БМП Marder.

Дипломат також закликав Берлін передати ЗСУ крилаті ракети Taurus та західну авіацію.

"Україна чекає на стратегічне рішення Німеччини брати активну участь у винищувальній коаліції, негайно забезпечити навчання українських пілотів на винищувачах Eurofighter і надати частину з понад 130 літаків", — резюмував заступник міністра.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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війнамзсвійськова допомоганаступАндрій МельникMarderLeopard 2Taurus
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