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Наступление ВСУ. Мельник: Каждый Leopard 2 на вес золота. Нужна еще техника, ракеты Taurus

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 09:31
Наступление ВСУ. Мельник: Каждый Leopard 2 на вес золота. Нужна еще техника, ракеты Taurus - Фото
Андрей Мельник (Фото: EPA)

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в большем количестве танков и бронемашин. Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Tagesspiegel, цитирует его Berliner Zeitung.

По его словам, ВСУ остро нуждаются в западных боевых танках, боевых машинах пехоты и другой бронетехники. 

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", — сказал Мельник.

Он отметил, что Германия способна поставить Украине еще как минимум 18 танков Leopard 2, а также 60 БМП Marder.

Дипломат также призвал Берлин передать ВСУ крылатые ракеты Taurus и западную авиацию. 

"Украина ждет стратегического решения Германии активно участвовать в истребительной коалиции, немедленно обеспечить обучение украинских пилотов на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более 130 самолетов", — резюмировал замминистра.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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