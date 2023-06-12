Наступление ВСУ. Мельник: Каждый Leopard 2 на вес золота. Нужна еще техника, ракеты Taurus

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в большем количестве танков и бронемашин. Об этом он сообщил в интервью газете Berliner Tagesspiegel, цитирует его Berliner Zeitung.

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По его словам, ВСУ остро нуждаются в западных боевых танках, боевых машинах пехоты и другой бронетехники.

"Каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления", — сказал Мельник.

Он отметил, что Германия способна поставить Украине еще как минимум 18 танков Leopard 2, а также 60 БМП Marder.

Дипломат также призвал Берлин передать ВСУ крылатые ракеты Taurus и западную авиацию.

"Украина ждет стратегического решения Германии активно участвовать в истребительной коалиции, немедленно обеспечить обучение украинских пилотов на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более 130 самолетов", — резюмировал замминистра.

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