У мережі розганяють інформацію про нібито відключення світла з жовтня. Міненерго: Не плануємо

Міненерго повідомило, що у ЗМІ було розповсюджено неправдиву інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. Застосування відключень не плануються, але вони можливі у випадку пошкодження інфраструктури окупантами, повідомляє відомство у Telegram.

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"Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, наразі достатньо для забезпечення потреб споживачів. У денні години спостерігається профіцит потужностей. А тому застосування відключень з 1 жовтня у будь-якому з регіонів країни не планується", – пише Міненерго.

Проте відключення можливі у разі пошкодження енергетичної інфраструктури окупантами під час обстрілів, так само як було минулого опалювального сезону, зауважило відомство.

За повідомленням, наразі електроенергетична, вугільна, нафтогазова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону, а в Україні триває "наймасштабніша за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об’єктах енергетики".

Міненерго повідомляє, що завдяки цим зусиллям енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та обмежень споживачів.

Відомство пише, що оператори системи розподілу енергії розробили та заздалегідь опублікували графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергообладнання.

Це було зроблено тому, що минулого року у деяких областях виникали ситуації із "несправедливим розподілом електроенергії" між споживачами, зазначає Міненерго.

"На сьогодні жодних відключень побутових споживачів під час усього осінньо-зимового періоду не передбачається", – підсумовують у відомстві.

8 серпня Кабмін відкрив інформацію про ремонт електростанцій.

19 серпня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Україна покладається на захист ППО та досвід енергетиків під час проходження наступного опалювального сезону.

6 вересня колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про нібито неготовність теплових електростанцій України до зими. Як відповіли у Міненерго, ця інформація не відповідає дійсності.

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