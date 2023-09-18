Буданов про очікувані удари Росії по енергетиці України: Нехай почнуть, отримають відповідь
18.09.2023, 07:01
Кирило Буданов (Скриншот)
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist заявив, що за очікувані удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", – заявив Буданов.
Він також запевнив, що ударний потенціал України, що збільшився, не призведе до ескалації конфлікту, оскільки Сили оборони дотримуються правил ведення війни.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
- Напередодні у ЗМІ почали розганяти інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. В Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими й заявили, що відключення не плануються.
Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі