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Буданов про очікувані удари Росії по енергетиці України: Нехай почнуть, отримають відповідь

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18.09.2023, 07:01
Буданов про очікувані удари Росії по енергетиці України: Нехай почнуть, отримають відповідь - Фото
Кирило Буданов (Скриншот)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist заявив, що за очікувані удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь.

За його словами, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", – заявив Буданов.

Він також запевнив, що ударний потенціал України, що збільшився, не призведе до ескалації конфлікту, оскільки Сили оборони дотримуються правил ведення війни.

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Мілана Головань
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