Буданов про очікувані удари Росії по енергетиці України: Нехай почнуть, отримають відповідь

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist заявив, що за очікувані удари по українській енергетичній інфраструктурі Росія отримає від України відповідь.

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За його словами, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", – заявив Буданов.

Він також запевнив, що ударний потенціал України, що збільшився, не призведе до ескалації конфлікту, оскільки Сили оборони дотримуються правил ведення війни.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні у ЗМІ почали розганяти інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. В Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими й заявили, що відключення не плануються.

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