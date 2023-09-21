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В Киеве и Харькове громкие взрывы. РФ атакует столицу и области с Ту-95МС, работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 06:02
В Киеве и Харькове громкие взрывы. РФ атакует столицу и области с Ту-95МС, работает ПВО - Фото
Киев (Фото: скриншот с видео)

В Киеве, Харькове и других регионах звучат взрывы, работает противовоздушная оборона, российские оккупанты атакуют Украину ракетами. О взрывах в столице сообщает корреспондент LIGA.net.

Около 04:00 Воздушные силы написали об угрозе запуска крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. 

В 05:27 глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил о работе сил противовоздушной обороны в регионе. 

В районе 05:55 взрывы прозвучали в столице, военная администрация сообщила о работе ПВО. 

Городской голова Киева Виталий Кличко пишет о взрыве в Дарницком районе, все службы направились на место, также есть вызов из Голосеевского района. 

Примерно в тоже время ряд взрывов прозвучал в Харькове, глава ОВА Олег Синегубов заявил об ударах россиян по областному центру, скорее всего, баллистическими ракетами (С-300 или "Искандер-М")

Дмитрий Гриниченко
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