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У Києві, Харкові та інших регіонах лунають вибухи, працює протиповітряна оборона, російські окупанти атакують Україну ракетами. Про вибухи у столиці повідомляє кореспондент LIGA.net.

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Близько 04:00 Повітряні сили написали про загрозу запуску крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

О 05:27 голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець заявив про роботу сил протиповітряної оборони у регіоні.

Близько 05:55 вибухи пролунали у столиці, військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Міський голова Києва Віталій Кличко пише про вибух у Дарницькому районі, всі служби попрямували на місце, також є виклик із Голосіївського району.

Приблизно водночас низка вибухів пролунала в Харкові, голова ОВА Олег Синєгубов заявив про удари росіян по обласному центру, скоріш за все, балістичними ракетами (С-300 або "Іскандер-М").

ОНОВЛЕНО о 06:13. Кличко написав, що у деяких мікрорайонах Святошинського району зникли світло та вода, екстрені служби працюють.

ОНОВЛЕНО о 06:22. Синєгубов заявив про шість прильотів у Слобідському районі Харкова, ворог ударив по цивільній інфраструктурі.

ОБНОВЛЕНО о 06:27. У Дарницькому районі столиці пожежа, є постраждалi. У Шевченківському районі пошкоджено газову трубу.

ОНОВЛЕНО о 06:37. У Дарницькому районі двоє постраждалих — дев'ятирічна дівчинка та 18-річна дівчина. Вони живуть у будинку поряд із об'єктом критичної інфраструктури, де впали уламки.

Рятувальники гасять пожежу на СТО, горять дві машини, у двоповерховому будинку поряд вибиті вікна. Постраждав заклад профтехосвіти, учні були в укритті.

ОНОВЛЕНО о 06:51. Кількість постраждалих у Києві зросла до семи, трьох з них госпіталізували, у Святошинському районі повернули світло. У Харкові відомо про двох поранених.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні у ЗМІ почали розганяти інформацію про застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. В Міненерго назвали ці повідомлення неправдивими й заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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