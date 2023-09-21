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В Ровно россияне ударили по энергетической инфраструктуре, часть района без света — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 09:16
Последствия удара по Ровно
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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре в Ровно. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, помимо прилета в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре пострадало СТО и пять машин на ее территории. 

Обошлось без жертв.

Часть Ровенского района осталась без света, энергетики работают над восстановлением. 

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке российских оккупантов утром 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. 

  • По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября

Дмитрий Гриниченко
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