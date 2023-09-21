Российские оккупанты нанесли ракетный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре в Ровно. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, помимо прилета в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре пострадало СТО и пять машин на ее территории.

Обошлось без жертв.

Часть Ровенского района осталась без света, энергетики работают над восстановлением.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке российских оккупантов утром 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.