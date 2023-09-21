Російські окупанти завдали ракетного удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі у Рівному. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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За його словами, окрім прильоту в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі постраждали СТО та п'ять машин на її території.

Обійшлося без жертв.

Частина Рівненського району залишилася без світла, енергетики працюють над відновленням.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку російських окупантів уранці 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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