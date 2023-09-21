Масована ракетна атака Росії. Прильоти в готель, промисловість та склади — фото та відео

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку російських окупантів вранці 21 вересня. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, у Черкасах зруйновано будівлю готелю, там виникла пожежа, також спалахнули торгові павільйони на ринку. Постраждало семеро людей.

У Києві є пошкодження у Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах. На Дарниці виникла пожежа, семеро поранених.

При ударі по Харкову зруйновано приміщення складу, двоє потерпілих.

Є приліт та пошкодження на Рівненщині, служби працюють на місцях.

У Київській області внаслідок падіння уламків виникла пожежа на підприємствах, пошкоджено приватний сектор, двоє мешканців поранено.

На Львівщині ворог вдарив по промисловій зоні, є руйнування та загоряння.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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