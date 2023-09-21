RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Масована ракетна атака Росії. Прильоти в готель, промисловість та склади — фото та відео

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 08:14
Масована ракетна атака Росії. Прильоти в готель, промисловість та склади — фото та відео - Фото
Наслідки удару по Черкасах (Фото: МВС)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку російських окупантів вранці 21 вересня. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, у Черкасах зруйновано будівлю готелю, там виникла пожежа, також спалахнули торгові павільйони на ринку. Постраждало семеро людей.

У Києві є пошкодження у Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах. На Дарниці виникла пожежа, семеро поранених.

При ударі по Харкову зруйновано приміщення складу, двоє потерпілих.

Є приліт та пошкодження на Рівненщині, служби працюють на місцях.

У Київській області внаслідок падіння уламків виникла пожежа на підприємствах, пошкоджено приватний сектор, двоє мешканців поранено.

На Львівщині ворог вдарив по промисловій зоні, є руйнування та загоряння.

  • За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакиївХарківрівнеігор клименкомвсльвівська областькиївська областьппочеркасиракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 