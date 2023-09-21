UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Массированная ракетная атака России. Прилеты в отель, промышленность, склады: фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 08:14
Массированная ракетная атака России. Прилеты в отель, промышленность, склады: фото, видео - Фото
Последствия удара по Черкассам (Фото: МВД)

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке российских оккупантов утром 21 сентября. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, в Черкассах разрушено здание отеля, там возник пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Пострадало семь человек. 

В Киеве есть повреждения в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах. На Дарнице возник пожар, семь раненых. 

При ударе по Харькову разрушено помещение склада, двое потерпевших. 

Есть прилет и повреждения в Ровенской области, службы работают на местах.

В Киевской области в результате падения осколков возник пожар на предприятиях, поврежден частный сектор, двое жителей ранены. 

Во Львовской области враг ударил по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания. 

  • По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Игорь Клименковойнакиевпворакетный ударХарьковмвдЧеркассыкиевская областьльвовская областьровно
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 