Массированная ракетная атака России. Прилеты в отель, промышленность, склады: фото, видео

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке российских оккупантов утром 21 сентября. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, в Черкассах разрушено здание отеля, там возник пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Пострадало семь человек.

В Киеве есть повреждения в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах. На Дарнице возник пожар, семь раненых.

При ударе по Харькову разрушено помещение склада, двое потерпевших.

Есть прилет и повреждения в Ровенской области, службы работают на местах.

В Киевской области в результате падения осколков возник пожар на предприятиях, поврежден частный сектор, двое жителей ранены.

Во Львовской области враг ударил по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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