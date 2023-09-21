РФ вдарила ракетами по Черкасах, уламки впали на будівлю в центрі, є поранені — фото

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах вранці 21 вересня, постраждав об'єкт інфраструктури, є поранені. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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За його словами, внаслідок роботи протиповітряної оборони уламки ракет упали у центрі міста.

Постраждав об'єкт соціальної інфраструктури.

Відомо про п'ятьох потерпілих, під завалами як мінімум одна людина.

Триває рятувальна операція.

Також росіяни вдарили по Києву та Харкову, працювала протиповітряна оборона, але є й прильоти. Вибухи були у Дрогобицькому районі Львівської області та Рівному, де зникло світло.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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