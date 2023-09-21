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РФ вдарила ракетами по Черкасах, уламки впали на будівлю в центрі, є поранені — фото

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 07:10
РФ вдарила ракетами по Черкасах, уламки впали на будівлю в центрі, є поранені — фото - Фото
Наслідки удару по Черкасах (Фото: Черкаська ОВА)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах вранці 21 вересня, постраждав об'єкт інфраструктури, є поранені. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами, внаслідок роботи протиповітряної оборони уламки ракет упали у центрі міста.

Постраждав об'єкт соціальної інфраструктури.

Відомо про п'ятьох потерпілих, під завалами як мінімум одна людина.

Триває рятувальна операція.

Також росіяни вдарили по Києву та Харкову, працювала протиповітряна оборона, але є й прильоти. Вибухи були у Дрогобицькому районі Львівської області та Рівному, де зникло світло.
  • За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня

Дмитро Гриниченко
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