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У Рівному під час атаки РФ пролунали вибухи, частина міста без світла. Гучно під Дрогобичем

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 06:36
У Рівному під час атаки РФ пролунали вибухи, частина міста без світла. Гучно під Дрогобичем - Фото
Рівне (Фото: скриншот з відео)
доповнено

У Рівному під час ракетної атаки російських окупантів уранці 21 вересня пролунали вибухи, частина міста залишилася без світла. Про загрозу атаки на обласний центр повідомляли Повітряні сили.

Близько 06:23 у місті пролунали вибухи.
Вже за кілька хвилин у частині обласного центру зникло світло.

О 04:00 ПС писали про загрозу запуску крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив про вибух у Дрогобицькому районі, усі служби виїхали на місце подій.

ОНОВЛЕНО о 07:28. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль заявив про прильоти ракет в обласному центрі, але без деталей.

Також росіяни вдарили по Києву та Харкову, працювала протиповітряна оборона, але є й прильоти.
  • За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня

Дмитро Гриниченко
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