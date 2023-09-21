У Рівному під час атаки РФ пролунали вибухи, частина міста без світла. Гучно під Дрогобичем

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У Рівному під час ракетної атаки російських окупантів уранці 21 вересня пролунали вибухи, частина міста залишилася без світла. Про загрозу атаки на обласний центр повідомляли Повітряні сили.

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Близько 06:23 у місті пролунали вибухи.

Вже за кілька хвилин у частині обласного центру зникло світло.

О 04:00 ПС писали про загрозу запуску крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив про вибух у Дрогобицькому районі, усі служби виїхали на місце подій.

ОНОВЛЕНО о 07:28. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль заявив про прильоти ракет в обласному центрі, але без деталей.

Також росіяни вдарили по Києву та Харкову, працювала протиповітряна оборона, але є й прильоти.

За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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