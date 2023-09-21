У Рівному під час атаки РФ пролунали вибухи, частина міста без світла. Гучно під Дрогобичем
21.09.2023, 06:36
Рівне (Фото: скриншот з відео)
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У Рівному під час ракетної атаки російських окупантів уранці 21 вересня пролунали вибухи, частина міста залишилася без світла. Про загрозу атаки на обласний центр повідомляли Повітряні сили.
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Близько 06:23 у місті пролунали вибухи.
Вже за кілька хвилин у частині обласного центру зникло світло.
О 04:00 ПС писали про загрозу запуску крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив про вибух у Дрогобицькому районі, усі служби виїхали на місце подій.
ОНОВЛЕНО о 07:28. Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль заявив про прильоти ракет в обласному центрі, але без деталей.
Також росіяни вдарили по Києву та Харкову, працювала протиповітряна оборона, але є й прильоти.
- За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
- Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
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