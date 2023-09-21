В Ровно во время атаки РФ прозвучали взрывы, часть города без света. Громко под Дрогобычем
21.09.2023, 06:36
Ровно (Фото: скриншот с видео)
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В Ровно во время ракетной атаки российских оккупантов утром 21 сентября прозвучали взрывы, часть города осталась без света. Об угрозе атаки на областной центр сообщали Воздушные силы.
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Около 06:23 в городе прозвучали взрывы.
Уже через несколько минут в части областного центра пропал свет.
В 04:00 ВС писали об угрозе запуска крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также сообщил о взрыве в Дрогобычском районе, все службы выехали на место событий.
ОБНОВЛЕНО в 07:28. Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль заявил о прилетах ракет в областном центре, но без деталей.
Также россияне ударили по Киеву и Харькову, работала противовоздушная оборона, но есть и прилеты.
- По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
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