РФ ударила ракетами по Черкассам, обломки упали на здание в центре, есть раненые: фото
21.09.2023, 07:10
Последствия удара по Черкассам (Фото: Черкасская ОВА)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам утром 21 сентября, пострадал объект инфраструктуры, есть раненые. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
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По его словам, в результате работы противовоздушной обороны обломки ракет упали в центре города.
Пострадал объект социальной инфраструктуры.
Известно о пяти потерпевших, под завалами как минимум один человек.
Продолжается спасательная операция.
Также россияне ударили по Киеву и Харькову, работала противовоздушная оборона, но есть и прилеты. Взрывы были в Дрогобычском районе Львовской области и Ровно, где пропал свет.
- По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
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