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РФ ударила ракетами по Черкассам, обломки упали на здание в центре, есть раненые: фото

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 07:10
РФ ударила ракетами по Черкассам, обломки упали на здание в центре, есть раненые: фото - Фото
Последствия удара по Черкассам (Фото: Черкасская ОВА)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам утром 21 сентября, пострадал объект инфраструктуры, есть раненые. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, в результате работы противовоздушной обороны обломки ракет упали в центре города.

Пострадал объект социальной инфраструктуры. 

Известно о пяти потерпевших, под завалами как минимум один человек.

Продолжается спасательная операция. 

Также россияне ударили по Киеву и Харькову, работала противовоздушная оборона, но есть и прилеты. Взрывы были в Дрогобычском районе Львовской области и Ровно, где пропал свет. 
  • По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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Дмитрий Гриниченко
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