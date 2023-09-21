РФ ударила ракетами по Черкассам, обломки упали на здание в центре, есть раненые: фото

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкассам утром 21 сентября, пострадал объект инфраструктуры, есть раненые. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его словам, в результате работы противовоздушной обороны обломки ракет упали в центре города.

Пострадал объект социальной инфраструктуры.

Известно о пяти потерпевших, под завалами как минимум один человек.

Продолжается спасательная операция.

Также россияне ударили по Киеву и Харькову, работала противовоздушная оборона, но есть и прилеты. Взрывы были в Дрогобычском районе Львовской области и Ровно, где пропал свет.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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