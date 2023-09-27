Шмигаль про енергетику: До зими ППО України буде посилена. Робимо унікальний для світу захист

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна посилить протиповітряну оборону до зими, аби захистити енергетичну інфраструктуру. Про це він повідомив на форумі "Майбутнє української енергетики".

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Україна працює над розвитком системи ППО, а до зими вона буде ще ефективнішою та міцнішою.

Він зазначив, що у Росії знижується кількість ракет, а сама можливість виробляти їх суттєво впала.

Шмигаль заявив, що енергетики продовжують ремонтувати критичну інфраструктуру, а до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".

Також глава уряду наголосив, що продовжується робота над децентралізацією енергосистеми.

Читайте зведення від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про масовану ракетну атаку 21 вересня.

Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Також читайте: Укренерго: Ракетний удар росіян пошкодив енергооб'єкти. Готуємось до всіх можливих сценаріїв

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.