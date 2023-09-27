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Шмигаль про енергетику: До зими ППО України буде посилена. Робимо унікальний для світу захист

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 11:47
Шмигаль про енергетику: До зими ППО України буде посилена. Робимо унікальний для світу захист - Фото
Денис Шмигаль (Фото: Кабмін)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна посилить протиповітряну оборону до зими, аби захистити енергетичну інфраструктуру. Про це він повідомив на форумі "Майбутнє української енергетики".

За його словами, Україна працює над розвитком системи ППО, а до зими вона буде ще ефективнішою та міцнішою.
Він зазначив, що у Росії знижується кількість ракет, а сама можливість виробляти їх суттєво впала.
Шмигаль заявив, що енергетики продовжують ремонтувати критичну інфраструктуру, а до опалювального сезону країна готує такі проєкти захисту, "які ніхто у світі досі не робив".
Також глава уряду наголосив, що продовжується робота над децентралізацією енергосистеми.

Читайте зведення від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про масовану ракетну атаку 21 вересня.

Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

  • Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Також читайте: Укренерго: Ракетний удар росіян пошкодив енергооб'єкти. Готуємось до всіх можливих сценаріїв

Дмитро Гриниченко
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Денис Шмигальвійнаенергетикаппокритична інфраструктура
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