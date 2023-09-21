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Новини | Укренерго: Ракетний удар росіян пошкодив енергооб'єкти. Готуємось до всіх можливих сценаріїв

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 10:47
Укренерго: Ракетний удар росіян пошкодив енергооб'єкти. Готуємось до всіх можливих сценаріїв - Фото
Опори ЛЕП (Фото: Євген Пилипенко/LIGA.net)

Голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракети росіян вдарили по енергетичних об'єктах 21 вересня. Про це він написав у Facebook.

За його словами, внаслідок ранкового удару було пошкоджено окремі енергетичні об'єкти в центральних та західних областях — енергопостачання у магістральній мережі відновлено, йде повернення світла мешканцям.

Він зазначив, що енергетики були готові до атаки, оскільки підготовка тривала з кінця минулого опалювального сезону.
Кудрицький підкреслив, що не можна стверджувати, чи це початок нової хвилі атак по енергосистемі.
"Але ми не маємо ілюзій. Ми читаємо повідомлення розвідки і знаємо, що ворог цинічний і жорстокий, всі моральні та правові рамки перейшли давно. Тому ми готуємося до будь-яких можливих сценаріїв", — заявив голова правління "Укренерго".
Менеджер написав, що підготовка до опалювального сезону продовжується, енергетики вивчили досвід минулого року.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

  • За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
  • Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
  • Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Читайте також: "Якщо не буде обстрілів". Укренерго не очікує проблем зі світлом до кінця жовтня

Дмитро Гриниченко
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