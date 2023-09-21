Новини | Укренерго: Ракетний удар росіян пошкодив енергооб'єкти. Готуємось до всіх можливих сценаріїв
Голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракети росіян вдарили по енергетичних об'єктах 21 вересня. Про це він написав у Facebook.
За його словами, внаслідок ранкового удару було пошкоджено окремі енергетичні об'єкти в центральних та західних областях — енергопостачання у магістральній мережі відновлено, йде повернення світла мешканцям.
Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.
- За словами начальника ГУР Кирила Буданова, Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
- Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
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