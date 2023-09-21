UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Укрэнерго: Ракетный удар россиян повредил энергообъекты. Готовимся ко всем сценариям

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 10:47
Укрэнерго: Ракетный удар россиян повредил энергообъекты. Готовимся ко всем сценариям - Фото
Опоры ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракеты россиян ударили по энергетическим объектам 21 сентября. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в результате утреннего удара были повреждены отдельные энергетические объекты в центральных и западных областях — энергоснабжение в магистральной сети восстановлено, идет возвращение света жителям. 

Он отметил, что энергетики были готовы к атаке, так как подготовка продолжалась с конца прошлого отопительного сезона. 
Кудрицкий подчеркнул, что нельзя утверждать, что это является началом новой волны атак по энергосистеме. 
"Но у нас нет иллюзий. Мы читаем сообщения разведки и знаем, что враг циничен и жесток, все моральные и правовые рамки перешли давно. Поэтому мы готовимся к любым возможным сценариям", — заявил глава правления "Укрэнерго".
Менеджер написал, что подготовка к отопительному сезону продолжается, энергетики изучили опыт прошлого года. 

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света. 

  • По словам начальника ГУР Кирилла  Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
  • Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
  • Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Читайте также: "Если не будет обстрелов". Укрэнерго не ожидает проблем со светом до конца октября

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаэнергетикаракетный ударУкрэнерговладимир кудрицкийотключения света
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 