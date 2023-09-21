Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракеты россиян ударили по энергетическим объектам 21 сентября. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, в результате утреннего удара были повреждены отдельные энергетические объекты в центральных и западных областях — энергоснабжение в магистральной сети восстановлено, идет возвращение света жителям.

Он отметил, что энергетики были готовы к атаке, так как подготовка продолжалась с конца прошлого отопительного сезона. Кудрицкий подчеркнул, что нельзя утверждать, что это является началом новой волны атак по энергосистеме.

"Но у нас нет иллюзий. Мы читаем сообщения разведки и знаем, что враг циничен и жесток, все моральные и правовые рамки перешли давно. Поэтому мы готовимся к любым возможным сценариям", — заявил глава правления "Укрэнерго". Менеджер написал, что подготовка к отопительному сезону продолжается, энергетики изучили опыт прошлого года.

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