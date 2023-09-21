Новости | Укрэнерго: Ракетный удар россиян повредил энергообъекты. Готовимся ко всем сценариям
Глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракеты россиян ударили по энергетическим объектам 21 сентября. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, в результате утреннего удара были повреждены отдельные энергетические объекты в центральных и западных областях — энергоснабжение в магистральной сети восстановлено, идет возвращение света жителям.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.
- По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
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