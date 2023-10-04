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Военные США подтвердили передачу Украине более миллиона патронов, конфискованных у Ирана

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 19:45
Военные США подтвердили передачу Украине более миллиона патронов, конфискованных у Ирана - Фото
Иллюстративное фото

Центральное командование США официально заявило в соцсети Х (ранее Twitter), что 2 октября передало Украине конфискованное иранское вооружение. Об этом ранее писало издание CNN.

Сообщается, что США передали Украине около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм для стрелкового оружия.

Боеприпасы были конфискованы у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по дороге к поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене.

В пресс-релизе отмечается, что американское правительство получило право собственности на эти боеприпасы 20 июля 2023 года после того, как Минюст США предъявил КСИР гражданский иск о конфискации, сообщили в CENTCOM.

Отмечается, что оружие изъяли, поскольку КСИР должен был передать его хуситам в Йемене, что нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

Ранее в этот день CNN со ссылкой на американских чиновников написали, что США планируют передать Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов. Это может помочь побороть недостаток вооружения в украинской армии.

  • 3 октября Байден призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и республиканское большинство "соблюсти свое слово" и одобрить помощь Украине.
  • Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
Милана Головань
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