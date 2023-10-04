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Військові США підтвердили передачу Україні понад мільйона патронів, конфіскованих в Ірану

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 19:45
Військові США підтвердили передачу Україні понад мільйона патронів, конфіскованих в Ірану - Фото
Ілюстративне фото

Центральне командування США офіційно заявило у соцмережі Х (раніше Twitter), що 2 жовтня передало Україні конфісковане іранське озброєння. Про це раніше писало видання CNN.

Повідомляється, що США передали Україні приблизно 1,1 мільйона патронів калібру 7,62 мм для стрілецької зброї.

Боєприпаси були конфісковані в іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) дорогою до підтримуваних Іраном хуситів у Ємені.

У пресрелізі зазначається, що американський уряд отримав право власності на ці боєприпаси 20 липня 2023 року після того, як Мін'юст США пред'явив КВІР цивільний позов про конфіскацію, повідомили в CENTCOM.

Зазначається, що зброю вилучили, оскільки КВІР мав передати її хуситам у Ємені, що порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

Раніше цього дня CNN із посиланням на американських посадовців написали, що США планують передати Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів. Це може допомогти подолати нестачу озброєння в українській армії.

  • 3 жовтня Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість "дотриматися свого слова" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки що у Пентагона залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
Мілана Головань
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війнаІранбоєприпасивійськова допомога
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