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США передадуть Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси – CNN

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 18:11
США передадуть Україні конфісковану іранську зброю та боєприпаси – CNN - Фото
Іранські боєприпаси (Фото: Мілітарний)

CNN з посиланням на неназваних американських посадовців пише, що США передадуть Україні тисячі одиниць перехопленої на шляху до Ємену іранської зброї та боєприпасів.

Співрозмовник журналістів зазначає, що таке рішення може допомогти полегшити "деякі з критичних проблем, з якими стикаються українські військові", в той час, коли Київ очікує на додаткову допомогу від західних союзників.

Центральне командування США має намір оголосити про це протягом тижня.

Видання пише, що наразі "незрозуміло, яким законними способами США сприятимуть передаванню зброї, оскільки ООН вимагає, аби захоплену техніку знищували або зберігали".

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує, як легально передати українцям зброю, що зберігається на об'єктах Центрального командування ЗС США по всьому Близькому Сходу, додає джерело CNN.

  • 3 жовтня Байден закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті та республіканську більшість "дотриматися свого слова" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки що у Пентагона залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

Читайте також: Іран реально готовий до передання РФ балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar — аналітик ISW

Мілана Головань
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