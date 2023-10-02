Іран реально готовий до передання РФ балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar — аналітик ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) фіксують ознаки того, що Іран реально готовий до продажу балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar росіянам. Про це повідомив аналітик ISW Амін Солтані в коментарі LIGA.net.

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За його словами, вже у жовтні Іран зможе продавати ракети Москві через закінчення резолюції ООН.

"В останні тижні ми спостерігали ознаки того, що Іран готовий до експорту, а Росія зацікавлена у кількох іранських ракетних системах", – сказав Солтані.

Він зазначив, що в обмін Тегеран може просити у Москви літаки Су-35, системи протиповітряної оборони С-400, допомогу з космічною, ракетною, ядерною програмами, а також "затрофеєну" в Україні західну зброю для копіювання.

Аналітик каже, що спрогнозувати, чи буде укладено угоду, складно, оскільки це залежатиме від динаміки відносин між Іраном та Росією, а також пріоритетів іранців в умовах переговорів із Заходом про ядерну програму.

"Продаж іранських ракет Росії, ймовірно, вплине на шанси на успіх всеосяжних ядерних переговорів", – резюмував експерт.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах з Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

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