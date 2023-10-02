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Іран реально готовий до передання РФ балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar — аналітик ISW

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 08:20
Іран реально готовий до передання РФ балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar — аналітик ISW - Фото
Аятолла Алі Хаменеї (Фото: EPA)

В Інституті вивчення війни (ISW) фіксують ознаки того, що Іран реально готовий до продажу балістичних ракет Fateh-110 та Zolfaghar росіянам. Про це повідомив аналітик ISW Амін Солтані в коментарі LIGA.net.

За його словами, вже у жовтні Іран зможе продавати ракети Москві через закінчення резолюції ООН.

"В останні тижні ми спостерігали ознаки того, що Іран готовий до експорту, а Росія зацікавлена у кількох іранських ракетних системах", – сказав Солтані.

Він зазначив, що в обмін Тегеран може просити у Москви літаки Су-35, системи протиповітряної оборони С-400, допомогу з космічною, ракетною, ядерною програмами, а також "затрофеєну" в Україні західну зброю для копіювання.

Аналітик каже, що спрогнозувати, чи буде укладено угоду, складно, оскільки це залежатиме від динаміки відносин між Іраном та Росією, а також пріоритетів іранців в умовах переговорів із Заходом про ядерну програму.

"Продаж іранських ракет Росії, ймовірно, вплине на шанси на успіх всеосяжних ядерних переговорів", – резюмував експерт.

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Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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війнаІранвійськова допомогабалістичні ракетиISW
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