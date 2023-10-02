Иран реально готов к передаче РФ баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar — аналитик ISW

В Институте изучения войны (ISW) фиксируют признаки того, что Иран реально готов к продаже баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar россиянам. Об этом сообщил аналитик ISW Амин Солтани в комментарии LIGA.net.

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По его словам, уже в октябре Иран сможет продавать ракеты Москве из-за окончания резолюции ООН.

"В последние недели мы наблюдали признаки того, что Иран готов к экспорту, а Россия заинтересована в нескольких иранских ракетных системах", — сказал Солтани.

Он отметил, что в обмен Тегеран может просить у Москвы самолеты Су-35, системы противовоздушной обороны С-400, помощь с космической, ракетной, ядерной программами, а также затрофеенное в Украине западное оружие — для копирования.

Аналитик говорит, что спрогнозировать, будет ли заключена сделка, сложно, так как это будет зависеть от динамики отношений между Ираном и Россией, а также от приоритетов иранцев в условиях переговоров с Западом о ядерной программе.

"Продажа иранских ракет России, вероятно, окажет негативное влияние на шансы на успех всеобъемлющих ядерных переговоров", — резюмировал эксперт.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не располагает информацией о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты.

Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed к 2025 году.

16 августа сообщалось, что Вашингтон на непрямых переговорах с Тегераном "подталкивает" Иран к прекращению поставок дронов-камикадзе россиянам.

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