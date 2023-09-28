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ISW пишет, что Иран может продать России ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Зеленский: Пока нет

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 14:03
ISW пишет, что Иран может продать России ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Зеленский: Пока нет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не располагает информацией о том, что Иран собирается передать России баллистические ракеты. Об этом он сообщил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, согласно информации украинских специальных служб, факта продажи ракет Тегераном Москве пока нет. 

"Наши службы в контакте с партнерами занимаются этим вопросом", — сказал Зеленский.

Ранее Институт изучения войны (ISW) написал, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или более.

Перед этим газета The Guardian со ссылкой на документ, который украинское правительство передало странам G7 в августе, сообщила, что украинские военные якобы предлагают западным союзникам нанести ракетные удары по местам производства дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране и Сирии.

Читайте также: Как Россия производит дроны Shahed в Татарстане. Появилось расследование о работе завода

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнаИранвоенная помощьбаллистические ракеты
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