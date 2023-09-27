В Shahed – детали из США, Германии и Польши. Guardian: Украинцы предлагают бить по Ирану
Украинские военные якобы предлагают западным союзникам нанести ракетные удары по местам производства Дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране и Сирии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документ, который украинское правительство передало странам G7 в августе.
В отчете сказано, что в беспилотнике Shahed было обнаружено 52 компонента западных компаний.
Среди производителей комплектующих есть компании со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше.
Издание пишет, что авторы отчета якобы предлагают западным союзникам нанести ракетные удары по заводам-производителям "шахедов" в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке на территории России.
Удары могут быть нанесены Силами обороны, если союзники предоставят необходимые вооружения, говорится в документе.
"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие комплектующие, поставки которых плохо или вообще не контролируются", — заявлено в докладе.
Согласно украинскому отчету, таможенная информация говорит, что почти все детали поступают в Ирану из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.
Утром 26 сентября стало известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, есть разрушения и пострадавшие. Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
Также оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области.
- В конце июля 2023 года опубликовано расследование, как в Татарстане собирают "шахеды" из иранских комплектующих.
- На август Украина больше не превосходит РФ в тактических дронах на передовой, пишет The Economist.
- Разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.
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