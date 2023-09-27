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В Shahed – детали из США, Германии и Польши. Guardian: Украинцы предлагают бить по Ирану

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 08:31
В Shahed – детали из США, Германии и Польши. Guardian: Украинцы предлагают бить по Ирану - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Украинские военные якобы предлагают западным союзникам нанести ракетные удары по местам производства Дронов-камикадзе Shahed-136 в Иране и Сирии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документ, который украинское правительство передало странам G7 в августе.

В отчете сказано, что в беспилотнике Shahed было обнаружено 52 компонента западных компаний. 

Среди производителей комплектующих есть компании со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде, Японии и Польше.

Издание пишет, что авторы отчета якобы предлагают западным союзникам нанести ракетные удары по заводам-производителям "шахедов" в Иране и Сирии, а также по потенциальной производственной площадке на территории России. 

Удары могут быть нанесены Силами обороны, если союзники предоставят необходимые вооружения, говорится в документе. 

"Иранское производство БПЛА адаптировалось и в основном использует доступные коммерческие комплектующие, поставки которых плохо или вообще не контролируются", — заявлено в докладе. 

Согласно украинскому отчету, таможенная информация говорит, что почти все детали поступают в Ирану из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и узлы к ним для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

Утром 26 сентября стало известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, есть разрушения и пострадавшие. Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Также оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области. 

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Дмитрий Гриниченко
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