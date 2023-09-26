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ВСУ: ПВО ночью сбила над Украиной 26 дронов Shahed-136. Зафиксировано 12 прилетов

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 08:14
ВСУ: ПВО ночью сбила над Украиной 26 дронов Shahed-136. Зафиксировано 12 прилетов - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

Противовоздушная оборона сбила над Украиной 26 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 26 сентября, зафиксировано 12 прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что враг запустил 38 беспилотников из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. 

Силы ПВО уничтожили 26 "шахедов". 

Применялась истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы. 

Ранее стало известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, есть разрушения и пострадавшие.

Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге.

  • 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
  • 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны нашли обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.
  • Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

Читайте также: Румыния готова сбивать российские дроны в случае опасности – штаб обороны страны

Дмитрий Гриниченко
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