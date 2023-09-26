ВСУ: ПВО ночью сбила над Украиной 26 дронов Shahed-136. Зафиксировано 12 прилетов

Противовоздушная оборона сбила над Украиной 26 дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 26 сентября, зафиксировано 12 прилетов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил 38 беспилотников из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силы ПВО уничтожили 26 "шахедов".

Применялась истребительная авиация, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Ранее стало известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, есть разрушения и пострадавшие.

Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны нашли обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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