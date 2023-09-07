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Генсек НАТО о падении обломков "шахеда" в Румынии: Это не была преднамеренная атака России

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 12:13
Генсек НАТО о падении обломков
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет признаков думать, что обломки дронов в Румынии были вызваны преднамеренной атакой России. Об этом он сообщил во время выступления в Европарламенте, цитирует его The Guardian.

По его словам, у НАТО нет информации, которая указывает на преднамеренную атаку РФ. 

"Мы ожидаем результатов продолжающегося расследования", — сказал Столтенберг.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис отрицал падение российских дронов или обломков на территории страны.

  • Спикер МИД сообщил, что ночью 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии".
  • Румынское Министерство обороны заявило: несмотря на падение и взрыв по меньшей мере одного российского дрона-камикадзе Shahed-136 на территории страны, это "не представляло никакой прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии". В то же время в пресс-релизе для румынской аудитории там заявили, что ничего на их территории не падало.
  • Спикер ГНСУ в комментарии LIGA.net сообщил, что двое российских дронов-камикадзе Shahed-136 упали и детонировали на территории Румынии.

Читайте также: Российский дрон мог взорваться в румынских полях под Измаилом, карта – OSINT-исследователи

Дмитрий Гриниченко
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