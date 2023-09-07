Генсек НАТО про падіння уламків "шахеда" в Румунії: Це не була навмисна атака Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Альянсу немає ознак, щоб думати, що уламки дронів у Румунії були викликані навмисною атакою Росії. Про це він повідомив під час виступу у Європарламенті, цитує його The Guardian.

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За його словами, НАТО не має інформації, яка вказує на навмисну атаку РФ.

"Ми очікуємо результатів розслідування, що триває", — сказав Столтенберг.

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заперечив падіння російських дронів чи уламків на території країни.

Речник МЗС повідомив, що вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".

Румунське Міністерство оборони заявило: попри падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни, це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії там заявили, що нічого на їхній території не падало.

Речник ДПСУ у коментарі LIGA.net повідомив, що двоє російських дронів-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії.

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