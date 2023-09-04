Вибух "шахедів" у Румунії. Міноборони країни видало суперечливі пресрелізи щодо ситуації

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Румунське Міністерство оборони заявило: попри падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни, це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". При цьому у пресрелізі для румунської аудиторії там заявили, що нічого на їхній території не падало.

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Військові дрони Shahed-136/"Герань-2" долетіли вночі 4 вересня з Кубані до дельти Дунаю: російські терористи здійснили чергову атаку на українські портові міста Ізмаїл, Рені та інші населені пункти.

В українському МЗС з посиланням на прикордонників заявили, що деякі дрони "впали та здетонували на території Румунії". ДПСУ підтвердила це для LIGA.net.

Румунське відомство традиційно написало, що "рішуче засуджує" напади окупантів на українські об'єкти та елементи цивільної інфраструктури, і вважає це "невиправданим і таким, що порушує всі міжнародні гуманітарні правила".

Там додали, що "в режимі реального часу відслідковували" атаку росіян на український порт у Рені.

"Атаки безпілотників, проведені Російською Федерацією, не становили будь-якої прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії", – наголосили в Румунії.

ДОПОВНЕНО. Румунський варіант пресрелізу починається зі слів, що Міноборони Румунії "категорично спростовує інформацію в публічному просторі про так звану ситуацію, що сталася в ніч із 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники нібито впали на національну територію Румунії".

В англійському варіанті тверджень про те, що нічого не вибухало на території Румунії, немає:

У румунському варіанті МО "категорично спростовує", що щось падало на їхній території:

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