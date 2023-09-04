Появилась реакция Минобороны Румынии на взрыв шахеда на их территории: Военной угрозы нет

Румынское Министерство обороны заявило, несмотря на падение и взрыв по меньшей мере одного российского дрона-камикадзе Shahed-136 на территории страны, это "не представляло какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии".

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Военные дроны Shahed-136/"Герань-2" долетели ночью 4 сентября с Кубани до дельты Дуная: российские террористы предприняли очередную атаку на украинские портовые города Измаил, Рени и другие населенные пункты.

В украинском МИД со ссылкой на пограничников заявили, что некоторые дроны "упали и сдетонировали на территории Румынии". ГПСУ подтвердила это для LIGA.net.

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После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.

После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов.

2 сентября главы МИД Турции и страны-террориста России заявили, что ООН и Анкара готовят некие новые "предложения" (куда оккупанты хотят включить вывод из-под санкций одного из банков и компаний-производителей удобрений РФ) для возобновления сделки по вывозу зерна из Украины.

По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.

Украинская разведка ищет в России места производства дронов для "кинетического воздействия" на них.

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