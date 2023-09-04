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Появилась реакция Минобороны Румынии на взрыв шахеда на их территории: Военной угрозы нет

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 11:34
Появилась реакция Минобороны Румынии на взрыв шахеда на их территории: Военной угрозы нет - Фото
Скриншот

Румынское Министерство обороны заявило, несмотря на падение и взрыв по меньшей мере одного российского дрона-камикадзе Shahed-136 на территории страны, это "не представляло какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии".

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Военные дроны Shahed-136/"Герань-2" долетели ночью 4 сентября с Кубани до дельты Дуная: российские террористы предприняли очередную атаку на украинские портовые города Измаил, Рени и другие населенные пункты.

В украинском МИД со ссылкой на пограничников заявили, что некоторые дроны  "упали и сдетонировали на территории Румынии". ГПСУ подтвердила это для LIGA.net.

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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Румыния
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