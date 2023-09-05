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Российский дрон мог взорваться в румынских полях под Измаилом, карта – OSINT-исследователи

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 23:07
Российский дрон мог взорваться в румынских полях под Измаилом, карта – OSINT-исследователи - Фото
Фото: Соцсети

Российский дрон-камикадзе Shahed-136 мог упасть и сдетонировать на территории Румынии, заявляет OSINT-сообщество GeoConfirmed. Это произошло 4 сентября во время массированной атаки окупантов по югу Одесской области.

Волонтеры проекта исследовали фото и видео с моментом взрыва и установили место вероятное место события.

Исследователи установили, что на видео и фото одна и та же локация:

Фото: GeoConfirmed

Ориентировочная зона аварии находится на румынской стороне реки, приблизительные координаты: 45.328864, 28.803601.

Фото: GeoConfirmed

Расстояние от предполагаемого места взрыва до зданий на украинской и румынской стороне составляет около километра.

Президент Румынии Клаус Иоганнис отрицал падение российских дронов или обломков на территории страны.

Артём Джерипа
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войнадронРумыниябеспилотникShahed-136шахед
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