Российский дрон мог взорваться в румынских полях под Измаилом, карта – OSINT-исследователи

Российский дрон-камикадзе Shahed-136 мог упасть и сдетонировать на территории Румынии, заявляет OSINT-сообщество GeoConfirmed. Это произошло 4 сентября во время массированной атаки окупантов по югу Одесской области.

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Волонтеры проекта исследовали фото и видео с моментом взрыва и установили место вероятное место события.

GeoConfirmed UKR – Investigation.



The claim:



In the early morning of 04 SEP a Russian Shahed crashed and exploded inside Romania (NATO member).

Russia was attacking Izmail Port (next to the Romanian border).



Our volunteers looked into this.



1/X pic.twitter.com/yvzgcY7Amv — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) September 5, 2023

Исследователи установили, что на видео и фото одна и та же локация:

Ориентировочная зона аварии находится на румынской стороне реки, приблизительные координаты: 45.328864, 28.803601.

Расстояние от предполагаемого места взрыва до зданий на украинской и румынской стороне составляет около километра.

Президент Румынии Клаус Иоганнис отрицал падение российских дронов или обломков на территории страны.

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