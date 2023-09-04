Кулеба: У нас есть фотодоказательства падения "шахедов" в Румынии. Бессмысленно отрицать

У Украины есть фотодоказательства падения "шахедов" на территории Румынии этой ночью, отрицать этот факт бессмысленно, а такую реакцию государства НАТО можно объяснить тем, что оно взяло паузу, чтобы изучить всю ситуацию. Об этом в комментарии журналистам в Киеве сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Укринформ.

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"Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынская власть. – Ред.) сейчас изучают все аспекты произошедшего. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. Мы имеем фотодоказательства того, что там что-то упало", – сказал Кулеба.

Министр считает, что румынские власти решили взять паузу, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.

Он также отметил, что "в целом есть тенденции к попыткам противостоять эскалации интерпретации тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт".

Однако для Украины, по его словам, совершенно очевидно, что произошло в Румынии, и Киев готов предоставить стране НАТО соответствующие фотодоказательства, хотя окончательные выводы все равно будут делать румынские власти.

Ранее в МИД сообщили, что в ночь на 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии". Это подтвердили и в ГПСУ.

После этого румынское Минобороны заявило, что это "не представляло никакой прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии". При этом в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территории не падало.

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