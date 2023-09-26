ЗСУ: ППО вночі збила над Україною 26 дронів Shahed-136. Зафіксовано 12 прильотів

Протиповітряна оборона збила над Україною 26 дронів-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 26 вересня, зафіксовано 12 прильотів. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що ворог запустив 38 безпілотників із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Сили ППО знищили 26 "шахедів".

Застосовувалася винищувальна авіація, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Раніше стало відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, є руйнування та постраждалі.

Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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