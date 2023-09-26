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Росія вдарила по Ізмаїлу, є прильоти та постраждалі. З'явились фото наслідків атаки

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 07:27
Росія вдарила по Ізмаїлу, є прильоти та постраждалі. З'явились фото наслідків атаки - Фото
Наслідки удару по Ізмаїлу (Фото: Одеська ОВА)

Російські окупанти атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, ворог атакував регіон дронами-камікадзе Shahed-136 протягом двох годин.

Сили протиповітряної оборони збили більшість БпЛА.

В Ізмаїльському районі приліт у припортову інфраструктуру, постраждали два водії вантажівок.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися.

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
  • Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

Читайте також: Румунія готова збивати російські дрони у разі небезпеки – штаб оборони країни

Дмитро Гриниченко
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