З'явились перші зображення місця, де були знайдені уламки збитого російського дрона у Румунії, передає телеканал Antena 3 CNN. Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар підвтердив журналістам інформацію про знахідку, припустив, що уламки можуть бути від російського дрона.

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Уламки дрона окупантів були виявлені в районі Плауру в повіті Тулча після нещодавніх численних атак РФ на порти Ізмаїл та Рені в Україні, розташовані поблизу кордону з Румунією.

Міністр оборони Румунії підтвердив знайдені уламки, припустив, що вони можуть бути від російського безпілотника.

"Було видно, що за досить короткий проміжок часу була серія атак, які Росія здійснила по українських портових об'єктах і складах, тому я вважаю важливим посилити заходи пильності. У нас буде більше спостережних пунктів, більше патрулів, і водночас обладнання, що ми використовуємо, яке технічно може охопити територію, залишається в робочому стані й у стані обережності та підвищеної уваги", – сказав він.

За його словами, пошуки охопили дуже велику територію, зокрема й ту, про яку точилися дискусії в публічному просторі.

"І я підтверджую, що на цій території були знайдені шматки, які можуть бути від дрона", – сказав він.

За словами посадовця, проблему не порушували, оскільки "немає елементів, які могли б створити небезпеку, що такі предмети становлять загрозу".

Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заперечив падіння російських дронів чи уламків на території країни.

Речник МЗС повідомив, що вночі 4 вересня в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 "впали та здетонували на території Румунії".

Румунське Міністерство оборони заявило: попри падіння і вибух щонайменше одного російського дрона-камікадзе Shahed-136 на території країни, це "не становило жодної прямої військової загрози нашій національній території або територіальним водам Румунії". Водночас у пресрелізі для румунської аудиторії там заявили, що нічого на їхній території не падало.

Речник ДПСУ у коментарі LIGA.net повідомив, що двоє російських дронів-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії.

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